Croix-Rousse : Krys réalise une fresque de 50 mètres au crayon

L’artiste croix-roussienne Krys réalise une fresque de 50 mètres de long au crayon.

Son but est de dénoncer le système et de promouvoir par cette œuvre record, l’art singulier.

L’artiste plus connue sous la signature de Gilbert. K, a réalisé un dessin de 50 mètres, au porte-mine de 7mm, c’est la plus grande illustration du monde.

Le Portrait de Krys

Krys est une Croix-Roussienne, ayant étudié deux ans aux Beaux-Arts à Lyon, avant de partir en Ardèche. Krys a trouvé son style, singulier, à base de chimères, et en vivre.

Elle cherche un moyen d’exprimer son art, tout en interpellant le public sur la condition des artistes. Son idée, une fresque hors norme pour captiver le public.

La fresque de Krys

Son œuvre s’intitule Urantia le grand voyage, qu’elle réalise sous la signature métaphorique de la “Tisseuse de charbon”.

La fresque est composée de cinq rouleaux de 10 mètres formant un unique dessin de 50 mètres de long sur 1,15 mètre de hauteur.

En juillet 2017, Krys avec huit autres artistes, reprennent le lieu pour en faire un atelier laboratoire, un lieu parfait pour son œuvre.

Grâce à son talent et à ses dessins, Krys a pu se procurer le début du matériel, et avec l’aide des passants, des amis et des enfants elle a pu acquérir le reste.

Krys ne souhaite pas vendre l’œuvre et veut en faire un modèle de résonnance pour la Biennale 2019 à Lyon, en utilisant le mécénat populaire.

Elle a pour objectif final de nourrir l’art et de créer progressivement un patrimoine culturel croix-roussien.