Une course en poussettes sur les berges du Rhône à Lyon

L’association Go Maman Go organise avec la boutique Spode sa première course en poussette ce samedi 13 mai 2017. Les mamans sont invitées à courir en famille sur les berges du rhône dès 9h15.

Les enfants, les papas et les amis peuvent également participer. Pour les bébés, Bougaboo prête 4 poussettes de running pour que les mamans puissent les tester.

Il y a un an, la lyonnaise Sophie Berget-Bret, ex-championne du monde de karaté, et Tiffany Fanjat, ex-quadruple championne du monde, ont créée Go Maman Go. Cette association encourage les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher à pratiquer des activités sportives.

Toutes les informations sur cette course de poussettes sont à retrouver sur leur événement Facebook.