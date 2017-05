Condamnés pour avoir pillé des tombes dans les cimetières de Lyon et Villeurbanne

Deux fossoyeurs et un marbrier ont été jugés au tribunal correctionnel de Lyon, mardi 9 mai 2017. Un quatrième homme accusé ne s’y est pas présenté, plaidant son innocence.

L’un des fossoyeurs a admis devant le tribunal avoir volé pendant trois ans plus d’une centaine d’objets personnels et de dents en or dans des cercueils. Un butin qu’il a revendu à des gens du voyage pour environ 6 000€.

Il y a quatre ans, la police avait découvert que trois fossoyeurs profitaient de leur position pour profaner les tombes des cimetières de Lyon et Villeurbanne. Ils exhumaient les corps et volaient les dents en or et les bijoux présents dans les cercueils. Les trois hommes collaboraient avec un marbrier avec qui ils avaient monté un trafic de pierres tombales.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné à 10 mois de prison ferme le fossoyeur absent lors du jugement. Ses deux collègues ont été condamné à 10 mois de prison avec sursis et d’une amende de 3 000€ à verser aux Pompes Funèbres. Le marbrier a lui été sanctionné d’une amende de 1 000€ avec sursis.