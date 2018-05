Les commissaires aux comptes manifestent à Lyon le jeudi 17 mai 2018

Les commissaires aux comptes se mobilisent le jeudi 17 mai à Lyon 2018 et dans toute la France contre la réforme des seuils d’audit obligatoire des entreprises annoncée par le gouvernement.

Une grande manifestation nationale est organisée simultanément dans 6 villes en France ce jeudi 17 mai : à Strasbourg, Toulouse, Nantes, Marseille, Lyon et Paris, où le cortège défile devant le ministère de l’économie et des finances. Une pétition contre la proposition de Bruno Le Maire a déjà réuni plus de 30 000 signatures.

A travers la France, les commissaires aux comptes souhaitent alerter les Français sur les conséquences dramatiques du projet du gouvernement sur l’économie toute entière. A Lyon, ce sont les compagnies de Riom, Chambéry, Grenoble et Dijon qui se rassembleront jeudi.

Le départ de la manifestation s’effectuera à 16h00 en direction la Préfecture de Région, via le cours Gambetta et le cours de la liberté. Monsieur Olivier Arthaud, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon remettra un livre blanc à la cheffe du cabinet du Préfet de Région.