Collecte solidaire de quartier à Lyon 4e

Une collecte solidaire de quartier aura lieu les 22 avril et 1er juillet 2017 dans le 4e arrondissement de Lyon. Un rendez-vous pour récupérer vos appareils électriques en état de marche ou hors d’usage. On vous donne toutes les informations à connaître.

Une collecte solidaire dans Lyon 4e

Une collecte solidaire de quartier est organisée dans le 4e arrondissement de Lyon. Elle aura lieu le samedi 22 avril 2017 sur la place de la Croix-Rousse et la place Camille Flammarion. Une seconde collecte sera organisée le samedi 1er juillet 2017 sur la place de la Croix Rousse et la place du commandant Arnaud. Vous pourrez déposer vos appareils électriques en état de marche ou hors d’usage entre 9h et 13h.

Les appareils à apporter pendant la collecte solidaire dans Lyon 4e

Ce sont tous les appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur, de type :

Petits appareils (mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone…)

Matériel informatique (ordinateur, imprimante, scanner…)

Gros électroménager (frigo, cuisinière, machine à laver…)

Téléviseurs

Les organisateurs de la collecte solidaire dans Lyon 4e

La ville de Lyon et Eco-systèmes se sont assemblés pour organiser cette collecte solidaire de quartier dans le 4e arrondissement de Lyon. Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les Pouvoirs publics. Vos appareils seront triés, réemployés par une structure de l’économie sociale et solidaire locale, ou à défaut recyclés par Eco-systèmes.

