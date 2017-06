Circulation interdite pour la Fête de la musique

Deux secteurs seront interdits à la circulation ce mercredi 21 juin 2017 à partir de 18h30 dans Lyon à l’occasion de la Fête de la Musique.

En premier lieu, le secteur Presqu’Île où la circulation des véhicules motorisés est interdite entre la rue Grenette, la rue Gentil, la place Louis Pradel, la rue de la Bourse, le quai Jean Moulin, la rue Désirée, la rue Sainte-Catherine, la rue Romarin, la rue Chenavard et la rue de Brest de 18h30 à 00h30. Il sera également impossible de stationner son véhicule Rue du Président Edouard-Herriot entre midi et 0h30.

En second lieu, le secteur du Vieux Lyon où la montée des Chazeaux, la montée Saint-Barthélémy, la place Saint-Jean, le quai Romain Rolland, l’avenue Adolphe Max et la rue François-Vernay jusqu’à la gare de Saint Paul seront fermés à la circulation lors de l’évènement. Il sera cependant possible d’accéder à Fourvière en traversant le quartier par l’avenue Bombarde.

À partir de 17h, les lignes de bus ne passeront plus par la Presqu’île, et les lignes C3, C13, C14, C18, C20, 19, 27, 31 et 40 circuleront sur un parcours limité. Le reste du réseau TCL fonctionnera normalement. Le funiculaire F2 sera, quant à lui, prolongé jusqu’à 00h.

Ces mesures ont été prises dans un but sécuritaire puisqu’environ 70 manifestations vont avoir lieu dans Lyon pour la Fête de la musique et qu’un large public est attendu pour cet évènement. Des véhicules fermeront 18 points de ces zones afin d’empêcher l’intrusion de voitures bélier. Au-delà des effectifs de force de l’ordre habituel, 200 policiers nationaux seront mobilisés pour l’événement, ainsi qu’une équipe de CRS, une cinquantaine de policiers municipaux, les militaires de l’opération Sentinelle et 170 vigiles pour filtrer les entrées dans les zones sécurisées.