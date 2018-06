Châtillon-en-Michaille: excès de vitesse et sous l’emprise de drogue, il est condamné à cinq mois ferme

À Chatillon-en-Michaille, un homme de 23 ans a été jugé ce lundi 11 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à cause d’un excès de vitesse et d’une prise de drogue.

Le dimanche 3 juin 2018, le jeune homme a été flashé à 130 km/h au lieu de 80 km/h sur une départementale. Il a aussi été contrôlé positif au test du dépistage de stupéfiants. L’homme avait consommé du cannabis la veille au soir.

Il avait récupéré son permis de conduire juste une semaine avant les faits. Son permis lui avait déjà été retiré à cause d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants, et il a été incarcéré en novembre 2017.

Ce lundi 11 juin 2018, en raison de son casier judiciaire et de cette infraction, l’homme a été condamné à cinq mois de prison ferme et à l’annulation de son permis de conduire. Il a été incarcéré.