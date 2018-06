Chaponnay et l’Est lyonnais sont sous surveillance suite aux dernières pluies

Chaponnay reste marqué de l’orage du 7 juin 2018. Les dernières averses ont inquiété les habitants, mais cette fois les dégâts sont légers. Heureusement, les deux ruisseaux, le Vernatel et le Putaret n’ont pas atteint cette fois-ci les hauteurs du jeudi 7 juin.

La route de Mions, entre la RD 149 et le carrefour Henri-Valancin a été inondée et fermée.

Les champs sont lessivés et les eaux se sont échappées soit vers Chaponnay direction la rivière Ozon soit vers le carrefour de l’Hôtel Bel Air à Mions. La route est encore barrée, ce mercredi 13 juin.

Des sapeurs-pompiers sont intervenus pour des inondations de caves et de garages.

La ville a actionné son plan communal de sauvegarde.

Les services de secours et les communes surveillent de près la situation.

Les conditions météo vont s’améliorer, et cela va favoriser la décrue.