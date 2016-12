Le champion du monde 2016 de pâté-croûte est de Villefranche-Sur-Saône

C’est un jeune chef de Villefranche-sur-Saône qui a remporté la finale 2016 du Championnat du monde de Paté-Croute qui s’est déroulé lundi soir à Tain-l’Hermitage dans la Drôme.

Et c’est Jérémy Delore de La Ferme du Poulet à Villefranche s/Saône qui a été sacré Champion du Monde de Pâté Croûte 2016. Pour décrocher son titre, le jeune chef a présenté un pâté-croûte composé de volaille de Bresse, de ris de veau mariné aux gènes et foie gras de canard noisettes.

Il devance Chikara YOSHITOMI de L’Ambroisie*** de Paris et Aymeric BUIRON de La Mère Brazier** à Lyon.

A propos du Championnat du Monde de pâté croûte

Créé en 2009 sur un pari audacieux entre amis, le concours a gagné, année après année, engouement, crédibilité et notoriété.

Considéré comme un plat traditionnel, le pâté croûte a souffert pendant longtemps de la charcuterie industrielle, alors que ce dernier est un des plats les plus techniques à réaliser et les plus savoureux à déguster. Rares sont les chefs qui s’y frottent et ceux qui s’y piquent prétendent tous faire le meilleur pâté en croûte… il fallait donc les départager !

Après avoir très rapidement interpellé de grandes maisons comme des charcuteries traditionnelles, et motivé de prestigieux chefs comme des artisans, le championnat a su aussi se doter d’un jury remarquable, composé de chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers de France et de personnalités du monde de la gastronomie. Si beaucoup souriait lors de sa 1ère édition, nul doute que le championnat a gagné ses lettres de noblesse et s’est imposé en 6 ans, comme un grand événement de la gastronomie.