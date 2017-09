Un calendrier 2018 des pompiers de Lyon très sexy !

Le calendrier 2018 des pompiers de Lyon et du Rhône sera très sexy !

Pour la première fois, en 2016, des sapeurs-pompiers du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) avaient osé « tomber le haut » dans un calendrier décalé. Réalisés dans des lieux emblématiques de la métropole (Vieux Lyon, Tour de la Part-Dieu, la Confluence, Palais de Justice…), les clichés des « Héros du Feu » 2017 ont ainsi permis au grand public de découvrir les sapeurs-pompiers sous leur profil le plus sexy, dans une édition limitée et numérotée.

Héros du feu le calendrier 2018

Cette année, le projet est reconduit, dans une version encore plus sexy et résolument haut de gamme. Tirage limité à 1 500 exemplaires, format 30 X 42 « à la française », 14 superbes photos noir et blanc pour la plupart travaillées en studio… Cette nouvelle édition des Héros du Feu se classe parmi les calendriers de prestige, destinée aux esthètes et amateurs exigeants. Modèles et photographes sont tous des sapeurs-pompiers.

Un calendrier pour concilier plaisir des yeux et générosité du cœur

Proposé au tarif de 19,90 € TTC, le calendrier permet de contribuer :

au financement des oeuvres sociales des sapeurs-pompiers du département du Rhône et de

la métropole de Lyon, plus particulièrement leur protection sociale (mutuelle, assurance

accident/décès, prévoyance),

au financement de leurs missions humanitaires et d’intérêt général.

Ces missions sont assurées par l’équipe CASC APPUI, composée de sapeurs-pompiers du

SDMIS, bénévoles du CASC et mobilisés sur leur temps de repos. Ils interviennent sur différents

théâtres d’opération afin de porter assistance aux populations sinistrées lors de catastrophes

naturelles : Haïti (séisme, 2010), Philippines (typhon, 2013), Népal (séisme, 2015) et les Antilles

(ouragan IRMA, septembre 2017).

Des partenariats sont également noués avec les services de secours d’autres pays afin de leur

proposer leur expertise : Paraguay (2012-2017), Philippines (2013-2017), Bangladesh (2015),

etc…

L’équipe du musée des sapeurs-pompiers, « Musée de France » depuis 2005, s’engage

également auprès d’enfants hospitalisés ou en perte de repères (détention, décrochage

scolaire…) pour leur apporter la culture et les valeurs des sapeurs-pompiers. Le Musée

conserve, restaure et enrichit avec passion une collection remarquable de matériels

d’intervention. Il accueille plus de 9 000 visiteurs chaque année.

Attention, seuls 1 500 exemplaires de cette édition prestigieuse seront disponibles :

Sur la boutique en ligne : www.calendrierherosdufeu.fr

Sur la Page Facebook Calendriers-des-sapeurs-pompiers-Lyon-Rhône