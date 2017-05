7 000 cocottes-minutes volées retrouvées à Saint-Priest

Les 7 000 autocuiseurs qui avaient été volés à l’entreprise Geodis de Vénissieux le vendredi 28 avril, ont été retrouvés quelques heures plus tard à Saint-Priest par les policiers de la BAC.

Tôt le matin, un homme est entré sur le parking de la société avec un tracteur et une remorque. Il est reparti avec 7 000 autocuiseurs de la marque SEB, d’un montant de plus de 400 000€.

La brigade anticriminalité a retrouvé, dans un entrepôt porte de Grenoble à Saint Priest, les cocottes minutes volées, ainsi que trois palettes de “Panaché”, un tracteur volé et un brouilleur d’ondes.

Trois hommes ont été arrêté, dont le responsable de l’entrepôt, âgé de 65 ans et déjà connu par la police. L’un d’eux a été reconnu comme le voleur de Geodis par le gardien de l’entreprise présent au moment du vol.

Les trois hommes ont été mis en examen pour recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Le voleur, reconnu par le gardien de Geodis, est également accusé de vol en bande organisée. Les trois hommes ont été écroués après leur comparution devant le juge des libertés et de la détention.