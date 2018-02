Jusqu’à 250 € de remise sur votre voyage au Salon Mahana

Jusqu’à 250 € de remise sur votre voyage au Salon Mahana ! Pour bénéficier de cette offre spéciale « Salon », rendez-vous sur le stand Philibert Voyages lors du salon du tourisme qui se déroulera à Lyon à la Halle Tony Garnier.

Philibert Voyages au salon du tourisme Mahana à Lyon

Venez rencontrer Philibert Voyages sur le stand D041 du salon Mahana du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars 2018 !

Vous pourrez alors bénéficier de remises spéciales « Salon » allant de 50 à 250 euros par personne sur une sélection de voyages. Ce n’est pas suffisant ? N’hésitez plus : pour tout voyage acheté, profitez de l’offre « 1 voyage payant = 1 voyage gratuit » pour des séjours à destination de Turin ou Milan !

Ne passez pas à côté de cette opportunité unique de voyager à prix réduit !

Philibert voyages

Depuis déjà 30 ans, Philibert Voyages est spécialisé dans les voyages organisés en car en France et en Europe !

Fort de son expérience du voyage, partez découvrir les destinations de vos rêves en toute tranquillité.

Envie de voyager autour du monde ? Philibert Voyages vous propose de nombreuses destinations internationales au départ de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry ou de Genève !

Seul ou à plusieurs, voyageur occasionnel ou baroudeur confirmé, profitez de vos vacances grâce aux visites guidées et aux spectacles durant vos excursions ! Vous vous êtes décidés ? Philibert Voyages compte 10 agences en Auvergne-Rhone Alpes pour vous conseiller et vous guidez sur vos idées de voyages aux quatre coins du monde !

Le Salon du tourisme Mahana à Lyon

Le salon du tourisme Mahana revient à Lyon comme chaque année. Pour cette édition 2018 qui se déroulera du 2 au 4 mars 2018 à La Halle Tony Garnier, les organisateurs vous proposent près de 250 destinations dans le monde entier ! Pendant votre visite, vous aurez l’occasion de rencontrer 275 professionnels du tourisme (Tours opérateurs, aéroport, agence de voyages…), bref vous trouverez des réponses à vos questions afin de réaliser les plus beaux voyages de votre vie !

Vous découvrirez également les différentes thématiques de cette édition : les bonnes affaires, les séjours linguistiques, le pôle croisière et bien d’autres encore !

De plus, un espace pour vos enfants est disponible afin de satisfaire toute la famille !

L’entrée du salon est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans !

Télécharger gratuitement votre invitation

Pour télécharger dès à présent votre invitation gratuite pour le salon Mahana de Lyon rendez-vous sur cette page

Informations pratiques

Philibert Voyages

24 Avenue Barthélemy Thimonnier

Caluire-et-Cuire – 69300

04 78 98 56 00

www.philibertvoyages.fr

facebook.com/philibertvoyages

Stand D041 au Salon Mahana à la Halle Tony Garnier

Horaires du salon Mahana :

Du vendredi 2 Mars au dimanche 4 Mars 2018

De 10h à 18h sans interruption

Entrée: 8€ (gratuit pour les < 12 ans)