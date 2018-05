19ème édition de la Fête des Voisins le vendredi 25 mai 2018

Le vendredi 25 mai se tiendra partout en France et dans 50 pays à travers le monde, la 19ème édition française de la Fête des Voisins et la 15ème édition de la Fête Européenne des Voisins.

Plus de 9 millions de Français sont attendus pour cette fête qui est aujourd’hui devenue le premier rendez-vous à caractère social en France après la Fête de la Musique. Cette année, plus de 1 300 mairies et bailleurs sociaux sont partenaires de l’événement.

La Fête lancée par Atanase Périfan s’exporte à travers l’Europe et le monde entier. En 2017, elle a été célébrée par 30 millions de voisins dans plus de 1 450 villes du vieux continent. De Lisbonne à Prague, de Riga à Dublin, de Bruxelles à Berlin, de Paris à Vienne, les grandes villes européennes se mettent aux couleurs des Voisins.

En 2018, la Fête des Voisins ne cesse de s’étendre au reste de la planète, et compte sur 50 pays participants ! Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, au-delà des différences de culture et de mentalité, c’est partout avec le même engouement que sont fêtés les voisins.