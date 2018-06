16 départements dont l’Ain, le Rhône et la Loire en vigilance orange pour les orages

Seize départements, situés principalement dans le centre et le centre-est de la France, sont en vigilance orange ce mardi 5 juin 2018 à cause d’un temps orageux qui aura lieu cet après-midi du Limousin à l’Auvergne et l’ouest du Dauphiné.

Les départements touchés sont : la Haute-Vienne , l’Allier, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, la Creuse, la Dordogne, l’Aveyron, l’Isère, la Loire, le Lot, l’Eure, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Ain.

L’Eure va rester en vigilance orange « pluies-inondations » et « orages ». Météo-France énonce « De nouvelles précipitations orageuses devraient toucher une grande partie du département de la fin de matinée au milieu de l’après-midi, ajoutant en moyenne de 15 à 30 mm sur des zones déjà bien touchées par les pluies de cette nuit. Au total, sur une moitié sud-ouest du département, on peut s’attendre en moyenne sur l’épisode, de 40 à 70 mm voire localement 80 mm ».