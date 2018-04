Dansez Musette

Dansez Musette

Le dimanche de 08h00 à 10h00

Dansez Musette Proposé et présenté par Hubert Ledent et Christophe Pessey chaque Dimanche de 08h00 à 10h00 sur Impact FM !Une émission consacrée exclusivement à l’accordéon!

Hubert Ledent & Christophe Pessey

Christophe et Hubert se retrouvent fréquemment à l’occasion de Galas d’accordéons ou en studio pour l’enregistrement d’albums comme celui consacré à leur région commune de Haute Savoie. Un album intitulé « Ballade aux Aravis » dont ils sont très fiers et que vous pourrez vous procurer sur leurs sites internet respectifs.

Complices depuis toujours, leur passion commune pour la musique et plus particulièrement l’accordéon les réunis une fois de plus pour présenter sur Impact Fm cette émission sur l’accordéon.

La génération des accordéonistes d’hier en alternance avec celle d’aujourd’hui est le secret de fabrication de « Dansez Musette ».

Allant de la Valse au Tango, en passant par tous les styles musicaux possibles en accordéon, votre matinée sera rythmée au son du piano à bretelles !

www.orchestretempsdanse.com

www.christophe-pessey.com

www.facebook.com/temps.danse1/

Chers Accordéonistes, si vous souhaitez vous faire connaître et être diffusé sur Impact FM, merci d’envoyer votre CD à l’adresse suivante :

Hubert Ledent

Chalet « Le Melody »

60, impasse du Villaret

74450 Saint Jean de Sixt

