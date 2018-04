Dansez Maintenant

Le samedi de 08h00 à 09h00

Dansez Maintenant proposé et présenté par Hubert Ledent et les rubriques d’Arlette et Christophe Pessey sur Impact FM, c’est chaque Samedi de 08h00 à 09h00. Dansez Maintenant c’est une émission consacrée à l’accordéon, la chanson Française et la danse !

Hubert Ledent

Avec plus de 30 ans de scène et de studio, Hubert Ledent est l’un des chanteurs favoris des accordéonistes.

Une centaine de CD réalisé avec Bernard Marly, Christophe Pessey, Eric Collomb et bien d’autres et plus de 400 compositions déposées à la Sacem.

Accompagnateur en tant que clavier et chanteur de nombreux artistes comme entre autres André Verchuren, Annie Cordy, ou Pascal Sevran, c’est aussi de nombreux passages Télé sur France 2, France 3 ou TV8 Mont Blanc.

En compagnie de l’excellent accordéoniste Eric Collomb, il anime Bals et Thé Dansant en Savoie, Haute Savoie, Ain et Isère avec l’orchestre « TEMPS DANSE ».

Retrouvez de nombreux albums d’Hubert chez : www.mariannemelodie.fr

www.orchestretempsdanse.com

www.facebook.com/temps.danse1/

Christophe Pessey

Fidèle représentant des Pays de Savoie, Christophe Pessey, Accordéoniste, Auteur, Compositeur membre de la SACEM participe à de nombreux galas en France mais aussi à l’étranger.

Son talent et sa simplicité font qu’il va participer à de nombreuses manifestations et côtoyer de nombreuses célébrités comme Grégory Lemarchal, Hugues Aufray, Laurent Gerra, Jean-Michel Mattei sans oublier son ami Marc Veyrat !

C’est au restaurant de ses parents : « Les Sapins » à Manigod que Christophe se produit le vendredi soir car comme il le précise souvent : « pourquoi faire des kilomètres quand on peut jouer dans sa salle à manger ! »

De disques en disques et de bals en galas… en soliste ou en orchestre… Christophe est à consommer sans modération !

www.christophe-pessey.com

Arlette

C’est la touche féminine de l’émission, la spécialiste de la chanson Française qui nous fait découvrir et redécouvrir les artistes francophones de qualité.

Chanteuse elle-même pendant de nombreuses années au sein de l’orchestre Transit puis des Deux Z’Hubert, c’est tout naturellement et avec une légitimité incontestable qu’elle continue derrière un micro de radio à nous parler de ses passions pour la musique et la chanson !

De nombreux CD ou elle chante avec brio la chanson Française et la Savoie sont à découvrir chez CDMC.

Chers Accordéonistes, si vous souhaitez vous faire connaître et être diffusé sur Impact FM, merci d’envoyer votre CD à l’adresse suivante :

Hubert Ledent

Chalet « Le Melody »

60, impasse du Villaret

74450 Saint Jean de Sixt

