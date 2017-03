Tex à l’Odyssée de Pusignan

Gagnez des places pour aller voir Tex dans son spectacle Monsieur nounou à l’odyssée de Pusignan le dimanche 12 mars 2017 à 15h00. L’animateur des Z’amours enfile le costume de la nounou juste pour notre plaisir !

Pour aller voir la pièce Monsieur Nounou à l’Odyssée de Pusignan écoutez Impact FM du lundi 6 au vendredi 10 mars 2017 entre 9h et 10h et jouez avec Raphaël pour gagner vos invitations pour 2 personnes.

Monsieur Nounou : Tex endosse le costume

Monsieur nounou c’est une comédie pleine d’humour et de quiproquos inspiré du célèbre vaudeville de Georges Feydeau. Tex a décidé d’enfiler le costume, et Mrs Doubtfire n’a qu’à bien se tenir ! C’est donc l’histoire d’un couple Monsieur et Madame Veauluisant, qui décide de renvoyer la nourrice de leur enfant : Justine. Mais Balivet, un jeune clerc de notaire, est fou amoureux de Justine. Il s’introduit donc en secret chez Monsieur et Madame dans le but de la séduire. Mais Médard, amoureux transi, impulsif et jaloux, le surprend et menace de le tuer. Le clerc de notaire se réfugie alors dans la chambre de Justine et en ressort… En nounou…

Infos pratiques

Monsieur Nounou

dimanche 12 mars 2017 à 15h00

Odyssée de Pusignan

3 allée de l’Odyssée,

69891 Pusignan

