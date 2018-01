Séance exceptionnelle pour La Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre au cinéma CGR Brignais

Gagnez vos places pour voir la Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre lors d’une séance exceptionnelle le mercredi 07 février 2018 à 14h00 au cinéma CGR Brignais.

Vous souhaitez gagner des places pour voir la Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre ?

C’est très simple, écoutez Impact FM du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne.

Clovis Cornillac présent le mercredi 07 février 2018 au cinéma CGR Brignais

Clovis Cornillac sera présent sur place le mercredi 07 février 2018 au cinéma CGR Brignais. Vous aurez la chance de rencontrer le réalisateur et acteur principal du troisième et dernier film de la saga « Belle et Sébastien » lors de cette séance exceptionnelle …

Venez voir l’homme qui a joué le rôle au gros doigt de pied du célèbre film « Brice de Nice » de Jean Dujardin en 2005 …

Regardez la bande-annonce de la Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre

L’histoire du film

Deux ans plus tard, Sébastien arrive à l’adolescence et Belle sa chienne, est maman de trois jolie chiots. Le couple Pierre et Angelina rêvent de se marier et souhaitent vivre une nouvelle vie ailleurs et loin de la montagne, malgré le refus de Sébastien de quitter sa montagne. Un élément va venir perturber Sébastien, l’ancien maître de Belle réapparait soudainement et désir récupérer sa chienne … Sébastien est face à une terrible menace. Plus que jamais, il devra tout faire pour protéger Belle et ses petits de cet homme dangereux …

Infos pratiques

Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre

Mercredi 07 février 2018 à 14h00

Cinéma CGR Brignais

ZI Nord les Vallières Rue de l’Industrie

69530 Brignais

Le site du CGR Brignais : http://www.cgrcinemas.fr/brignais