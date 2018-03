« La revue Paris Broadway » à l’Odyssée de Pusignan

L’Odyssée de Pusignan présente son spectacle « La revue Paris Broadway » le samedi 24 mars 2018 à 20h30.

Vous souhaitez gagner des places pour assister à La revue Paris Broadway ?

Pour gagner les places c’est très simple, écoutez Impact FM du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne.

La revue Paris Broadway aura lieu le samedi 24 mars 2018 à 20h30 à l’Odyssée de Pusignan pour vous faire découvrir un music –hall dansé et chanté en direct par des artistes exceptionnels ! Paris-Broadway, un spectacle riche en couleurs, en plumes et en paillettes ! Voyagez sur les plus grandes scènes des comédies musicales …

Résumé de la comédie

Chanté en direct et dansé par 12 artistes exceptionnels. Avec attraction et fantaisiste Paris -Broadway est synonyme de convivialité et de qualité, des ingrédients indispensables pour passer un moment absolument inoubliable ! Découvrez l’univers de Starmania, Mistinguett, Notre Dame de Paris, Grease, Aladin, Le Roi Lion, Sister Act ou encore Les dix Commandements. Sans oublier les meilleurs tubes des années 70 et 80 (Michel Delpech, Mike Brant, Joe Dassin, Claude Francois, Abba, Stone et Charden, Ricchi e Poveri, Gloria Gaynor…)

Infos pratiques

Samedi 24 mars 2018 à 20h30 à l’Odyssée de Pusignan

3 Allée de l’Odyssée

69330 Pusignan

