Gagnez un week-end au ski pour 4 personnes

Gagnez un week-end au ski pour 4 personnes ! Impact FM vous offre votre week-end aux Aillons-Margeriaz pour profiter d’un week-end de glisse en Savoie .

Gagnez un week-end au ski en Savoie

Pour tentez de gagner votre week-end au ski, écouter Impact FM du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2016. Quand l’animateur vous invite à jouer il vous suffit d’envoyer par SMS le mot impact suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

Votre week-end aux Aillons-Margeriaz comprend

1 Hébergement 2 nuits en studio meublé pour 4 personnes et 4 forfaits 2 jours Alpin 2 domaines skiables.

La station des Aillons-Margeriaz

Village riche de traditions et lieu de détente, la station offre le plaisir du sport et la douceur de vivre d’un village où vous trouverez une multitude de services, de restauration, d’alimentation et de location de matériel. Les Aillons-Margeriaz vous accueille dans la plus pure tradition savoyarde, laissez-vous séduire par son patrimoine historique et culinaire. Partez à la découverte de ses grands espaces, dans un endroit tranquille pour vous ressourcer et vous retrouver en famille ou entre amis.

