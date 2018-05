Gagnez vos entrées VIP Découverte pour Touroparc Zoo !

Gagnez votre Pass VIP Découverte pour Touroparc Zoo ! Le Touroparc Zoo vous propose, grâce au Pass VIP Découverte, des visites et des activités uniques auprès des animaux exotiques du parc.

Écoutez Impact FM du 28 mai au 1er juin 2018 pour gagner votre Pass VIP Découverte pour le Touroparc Zoo.

Vous remporterez votre Pass VIP Découverte pour le Touroparc Zoo pour admirer et approcher des animaux de la jungle et de la savane qui font la grande réputation du Touroparc Zoo. Vous serez guidés pendant plus d’une heure par un soigneur-animateur du Touroparc Zoo qui vous feront visiter le bâtiment des éléphants, le bâtiment des girafes et le bâtiment des rhinocéros.

Ensuite, vous serez au contact avec les phoques dans un moment privilégié, avant de visiter le vivarium. Enfin, la visite se terminera par une rencontre avec les Makis Catta au moment de leur goûter.

Votre Pass VIP Découverte inclut aussi une entrée au Touroparc Zoo, vous pourrez donc visiter le reste du parc et profiter de toutes les animations en plus de votre Pass VIP Découverte.

Touroparc, un zoo unique en France

Touroparc Zoo est un parc animalier situé près de Lyon à Romanèche-Thorins (71) créé en 1961. Fort de son succès avec plus de 233 000 visiteurs par an, Touroparc est devenu un endroit incontournable en termes de parcs zoologiques.

Touroparc Zoo rassemble plus de 700 animaux de 140 espèces différentes provenant des régions les plus sauvages et exotiques du globe, réparties sur un terrain de 12 hectares. Vous profiterez également des attractions originales proposées par Touroparc pour petits et grands, avec des parcours d’accrobranche, ou encore des activités aquatiques tout aussi divertissantes et amusantes !

Enfin, Touroparc Zoo vous propose de découvrir ses différents musées, dans lequel vous pourrez admirer des objets historiques des années 1930 ainsi que des minéraux rares dont la mystérieuse “romanéchite”.

Infos utiles

Touroparc Zoo

400, boulevard du Parc

71570 Romanèche-Thorins

Liens utiles

Site officiel de Touroparc Zoo : touroparc.com

Touroparc sur Facebook : facebook.com/Zooromaneche

Touroparc sur Twitter : twitter.com/touroparczoo

Touroparc sur Instagram : instagram.com/touroparc.zoo