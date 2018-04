Gagnez votre paire de lunettes de soleil Alain Afflelou

Du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018, écoutez Impact FM entre 10h et 11h pour gagner votre paire de lunettes de soleil Alain Afflelou.

Comment gagner votre paire de lunettes de soleil Alain Afflelou

Pour gagner votre paire de lunettes de soleil Afflelou, écoutez Impact FM et jouez avec Sophie Rodriguez entre 10h et 11h pour tenter de repartir avec votre nouvelle paire de solaires Afflelou d’une valeur de 59 euros !

Jeu en partenariat avec les magasins Alain Afflelou de Francheville, Oullins, Beynost et Tarare.

Lunettes de soleil Afflelou

Les lunettes Afflelou cultivent à la fois le goût des petits prix, des montures à la qualité irréprochable et des lignes tendances. A la recherche de sobriété pour un porté tout au long de l’année ou bien d’une paire de lunettes de soleil ultra tendance pour cet été?

Les modèles de la Collection Afflelou Solaire sont faits pour vous! Les lunettes de soleil Afflelou arborent ainsi des lignes élégantes et sobres, mais aussi des couleurs variées tels que des tons cristals et lumineux ou des tons plus sobres et mats. Les lunettes de soleil Afflelou sont qualitatives, aussi bien de par les matériaux utilisés, de grande qualité et très légers, pour un confort maximum tout au long de l’été.

Votre nouveau magasin Afflelou à Francheville

Afflelou s’installe à Francheville dans un nouveau concept de magasin dernière génération ! Ergonomique, moderne, adapté à tous vos besoins, avec une équipe aux petits soins. Votre nouvel espace Afflelou, centre commercial Carrefour à Francheville. Plus d’informations en magasin et sur www.afflelou.com

Afflelou, votre opticien et acousticien, plus près de chez vous, à Francheville.

Infos pratiques

Alain Afflelou Francheville

88 Avenue du Chater

69340 Francheville

Téléphone : 04 78 84 02 20

Alain Afflelou Oullins

74 Grande Rue

69600 Oullins

Téléphone : 04 78 51 18 30

Alain Afflelou Tarare

6 Rue Pêcherie

69170 Tarare

Téléphone : 04 74 63 59 66

Alain Afflelou Beynost

ZAC Les Batterses

01700 Beynost

Téléphone : 04 72 01 01 01

