Gagnez votre massage chez Sanaya Spa à la Croix-Rousse

Impact FM vous offre un pur moment de relaxation ! Du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2018, écoutez Impact FM et gagnez votre massage d’une heure chez Sanaya Spa, votre nouvel antre de la beauté au cœur de la Croix rousse à Lyon.

Gagnez un massage chez Sanaya Spa à la Croix-Rousse

Jouez sur Impact FM et gagnez votre massage d’une heure pour vos relaxer ! Le plus dur sera de choisir : Massage Suédois, massage aux pierres chaudes, massage californien, massage Lomi-Lomi… Découvrez tous ces massages sur le site de Sanaya Spa.

Sanaya Spa Lyon Croix-Rousse

Sanaya Spa est un lieu consacré à la beauté et au bien-être avec une décoration atypique qui vous invitera au voyage au travers des continents, des soins du monde, des soins modernes, les dernières technologies en termes de minceur et son salon de thé aux produits frais et fait maison.

Des formules midi, des produits bio et vegan vous sont également proposés.

Avec son équipe jeune et dynamique, Sanaya Spa vous accueillera pour vous faire vivre un agréable moment en vous apportant écoute et conseil tout en prenant soin de vous afin de répondre du mieux possible à vos attentes.

Infos pratiques

Sanaya Spa

3 rue du pavillon

69004 Lyon

Tel : 09 54 48 98 86

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 20h00

Liens utiles

Le site de Sanaya Spa à la Croix-Rousse www.sanayaspa.com

La page Facebook de Sanaya Spa : facebook.com/SanayaSpa

Sanaya Spa sur Instagram : instagram.com/sanayaspa

Partager cet article LinkedIn 0