Gagnez votre dîner à bord du WagonBar

A l’occasion de la rentrée, gagnez un dîner à bord du WagonBar. Le WagonBar, le restaurant bus qui vous permet de déguster des plats gastronomiques tout en admirant les plus beaux quartiers de Lyon, ses rues, son patrimoine.

Gagnez un dîner pour 2 à bord du WagonBar

Vous souhaitez gagner un dîner à bord du splendide WagonBar ?

A l’occasion de la rentrée, jouez avec Impact FM sur Facebook du lundi 03 septembre au vendredi 07 septembre 2018 et vous aurez peut-être la chance de remporter un repas gastronomique au sein du WagonBar.

Comment gagner votre dîner à bord du WagonBar

Le jeu se passe sur la page Facebook officiel Impact FM .

Le but du jeu est simple : partagez, likez et notez en commentaire votre estimation sur la photo affichée sur la publication. Les 5 joueurs ayant la réponse la plus proche seront récompensés en gagnant un dîner pour 2 personnes à bord du Wagonbar.

Le WagonBar

Le WagonBar offre une toute nouvelle expérience gastronomique à Lyon.

Installez-vous à bord d’un bus à étage et profitez de la vue exceptionnelle que propose le toit panoramique en verre et les larges bais vitrés. Partez pour 3 heures de balade et dégustez un menu signé par un chef étoilé en contemplant la beauté de la ville de Lyon !

Le WagonBar est ouvert toute l’année et 7 jours / 7.

Liens Utiles

Le site officiel du WagonBar : lewagonbar.com

La page Facebook officelle du WagonBar : facebook.com/Le-Wagon-Bar