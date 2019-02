Gagnez vos places pour Romain Barreda à l’Odyssée de Pusignan

Ecoutez Impact FM et gagnez vos places pour Romain Barreda à l’Odyssée de Pusignan !

Après son triomphe au festival d’Avignon, le talentueux Humoriste revient à Pusignan dans un spectacle tonitruant ! Jeux de mots, humour fin, Romain Barreda vous fera découvrir ses personnages les plus drôles !

Gagnez vos places sur Impact FM

Pour gagner vos places, écoutez Impact FM du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 et jouez avec Alain Gérard entre 09h et 12h.

Romain Barreda “En Marche”

Humoriste talentueux ayant gagné de nombreux prix dans les festivals d’humour dont « La nuit des humoristes 2018 » de l’Association culturelle de l’Odyssée. Romain vous présentera tous les personnages les plus drôles et les plus loufoques qu’il a inventés pour son spectacle En marche.

Pourquoi personne ne dit au Père Noël que les enfants n’existent pas ? Pourquoi les riches sont malhonnêtes et les pauvres aimeraient bien l’être ? Autant de questions auxquelles Romain Barreda ne répondra pas. Il préfèrera vous emmener par-delà « Bien » et « Mal » là où il fait bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs « fantasmés » avec un humour noir, fin, caustique et absurde ! À la manière d’un peintre fou, les personnages qu’il interprète vous seront familiers, car tirés d’une histoire vraie, la vôtre ! Présenté au Festival d’Avignon depuis 4 ans, ce spectacle s’appuie sur des textes à double et triple sens qui rythment une série de caricatures croquées avec humour, tendresse et excès.

Infos pratiques

Romain Barreda “En Marche”

samedi 9 février à 20h30 à l’Odyssée de Pusignan

3 Allée de l’Odyssée

69330 Pusignan

Renseignements et réservations au 04 72 05 10 31 et sur odyssee-spectacles.com .

Liens utiles

Site internet de l’Odyssée de Pusignan : odyssee-spectacles.com

Page Facebook de l’Odyssée de Pusignan : facebook.com/AssoOdysseePusignan

Partager cet article LinkedIn 0