Gagnez vos places pour Queen Symphonic à Lyon

Avis à tous les fans de QUEEN ! Rendez-vous le vendredi 26 octobre 2018 à l’amphithéâtre de la cité internationale de Lyon pour revivre la légende sur scène. Pour la première fois en France, retrouvez les plus grands succès de QUEEN lors d’un concert symphonique exceptionnel !

Pour gagner vos places écouter Impact FM du lundi 15 au vendredi 19 octobre et tentez de gagner vos invitations pour 2 personnes.

Queen Symphonic

Sur scène : les 4 chanteurs et le rock band du musical londonien « We Will Rock You » accompagnés par un orchestre symphonique. Du premier single « Seven Seas Of Rhye » à « The Show Must Go On » écrit par Freddie Mercury quelques jours avant sa mort, venez revivre en live les plus grands succès de ce monument du rock britannique, entièrement réarrangés pour orchestre symphonique.

L’occasion unique de redécouvrir sur scène « Somebody To Love », « We Will Rock You » ou encore « Don’t Stop Me Now » comme vous ne les avez jamais entendues !

Regardez la bande annonce de Queen Symphonic

