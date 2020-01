Gagnez vos places pour le spectacle « One Night Of Queen »

Cette semaine, IMPACT FM vous offre vos places pour le spectacle « One Night Of Queen »

One Night Of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant 2h, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des « Rois du Rock » : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Somebody to love, I want to break Free… Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury.

Rendez-vous mercredi 5 février à 20h, à l’Amphithéâtre de Lyon..

Pour jouer et gagner, écoutez le Réveil Impact avec Phil, de 6h à 10h sur IMPACT FM, du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier.

Bonne chance à tous !