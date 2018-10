Gagnez vos places pour le cirque Medrano à Lyon

Le cirque Medrano sera à Lyon du 6 Octobre au 2 Décembre 2018. Pour gagner des places, écoutez Impact FM.

Le cirque Medrano à Lyon

Cette année le Cirque Medrano vous présente son tout nouveau spectacle : la légende du Dragon !

Un show concocté spécialement pour le public lyonnais qui répond toujours présent pour ce rendez-

vous annuel incontournable dans la cité des Gaules, contribuant à en faire l’un des plus gros succès populaire de l’année.

Vivez une expérience inoubliable pour petits et grands grâce à une mise en scène audacieuse et d’incroyables effets spéciaux, plus de deux heures de spectacle « LIVE », où Animaux, Acrobates, Trapézistes, Jongleurs et Chanteurs vous emmènent dans une superproduction comme vous ne l’avez jamais vu, avec l’exceptionnelle apparition du légendaire Dragon, une créature gigantesque de plus de 10 mètres !

Partager cet article LinkedIn 0