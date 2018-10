Gagnez vos places pour Le bal des fantômes la sorcière et le magicien

Ecoutez Impact FM et gagnez vos places pour Le bal des fantômes la sorcière et le magicien. Un spectacle magique pour tout public à partir de 4 ans à découvrir le mardi 30 octobre 2018 à 14h30 au Palais de la Mutualité de Lyon.

Pour gagner vos places, écoutez Impact FM du lundi 22 au jeudi 25 octobre entre 08h et 09h et jouez avec Thibeault Lecoeur.

Le bal des fantômes la sorcière et le magicien Spécial Halloween

Tremblez et frissonnez, fantômes, illusions et magie sont de la fête !

La sorcière s’invite au manoir du magicien.

Ensemble, ils vont devoir régler les derniers préparatifs du bal des Fantômes.

Mais… les sorcières existent-elles vraiment ?

Le magicien se laissera-t-il duper par l’espièglerie de la sorcière ? Dans la semi obscurité du manoir, à l’occasion d’un goûter, d’un tour de fakir, en compagnie d’un balai volant, d’un fantôme prisonnier d’une ampoule, d’un choeur de potiron et autour d’un secret bien gardé… Vous serez transportés dans l’intimité de leurs univers fantastique !

Enfilez votre costume préféré et venez assister au bal des fantômes pour vivre des histoires à se faire peur avec humour et tendresse.

Farces ou friandises ?

Voilà ce qui attend les petits vampires et les sorcières pour Halloween.

Infos pratiques

Salle Edouard Herriot / Palais de la Mutualité

1 Place Antonin Jutard

69003 Lyon