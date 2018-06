Gagnez vos places pour l’avant-première Les Indestructibles 2 au CGR Lyon-Brignais

Les Indestructibles 2, est le deuxième volet du film d’animation Les Indestructibles, qui sortira en avant-première au CGR Lyon-Brignais le vendredi 29 juin 2018 à 19h45. Gagnez vos places sur Impact FM.

Écoutez Impact FM du lundi 25 juin au jeudi 28 juin 2018 et gagnez vos places pour le film Les Indestructibles 2 au CGR Lyon-Brignais.

Les Indestructibles 2 est le second volet du film d’animation de Brad Bird, avec les voix de Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear et Thierry Desroses.

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Infos Utiles

Avant-première : Vendredi 29 juin 2018, à 19h45

CGR Brignais

ZI Nord les Vallières Rue de l’Industrie,

69530 Brignais

Liens Utiles

Site du CGR Lyon-Brignais : www.cgrcinemas.fr/brignais

CGR Lyon-Brignais sur Facebook : www.facebook.com/CGRLyonBrignais

Pour voir la bande-annonce Les Indestructibles 2 : www.cgrcinemas.fr