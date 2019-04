Gagnez vos places de ciné pour la suite des Petit Mouchoirs

A partir du lundi 8 avril 2019, gagnez vos invitations pour aller voir la suite des petits mouchoirs au cinéma !

Sur Impact FM gagnez vos places de ciné pour une avant-première d’exception avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche qui seront présent au CGR Lyon Brignais pour vous faire découvrir la suite du film Les Petits Mouchoirs !

Alors rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook pour gagner vos places de ciné !

Vous allez découvrir cette comédie qui s’intitule Nous finirons ensemble et qui affiche un casting 5 étoiles avec Marion Cotillard, Gilles Lelouche, Benoit Magimel, Francois Cluzet et José Garcia !

Nous finirons ensemble

Avant première le vendredi 12 avril à 18H15

CGR Lyon Brignais

ZI nord les Vallières

69530 Brignais

Synospis

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins…

Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.

Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de la vie… Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Regardez la bande annonce

Partager cet article LinkedIn 0