Gagnez vos places pour Carmen l’opéra de Georges Bizet à Lyon

Carmen, un opéra à découvrir le samedi 8 et le dimanche 9 avril 2017 à l’Amphithéâtre de la Cité Internationale de Lyon avec la Compagnie Cala, Théâtre musical de Lyon. Impact FM vous offre vos places.

Pour aller voir Carmen le chef-d’œuvre de Georges Bizet, écoutez Impact FM du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 entre 08h et 09h et jouez avec Thibault Lecoeur pour gagner vos places.

C’est dans la prestigieuse salle de 3000 places de la Cité Internationale que la Compagnie Cala – Théâtre Musical de Lyon produira les 8 et 9 avril 2017 le chef-d’oeuvre de Georges Bizet Carmen.

C’est avec fougue et modernité que le metteur en scène Frédéric L’Huillier s’empare de l’opéra aux côtés du chef d’orchestre Andreï Chevtchouk pour un opéra revisité avec passion.

Rendez-vous samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 15h.

Cette oeuvre majeure est devenue la plus accessible du répertoire français. En imaginant, dès l’ouverture, une musique dont la clarté éblouit et la puissance tragique étreint, Georges Bizet a paré la Carmen de Prosper Mérimée d’une robe étincelante et fatale.

Les airs, duos, chœurs et danses de cet opéra-comique – fleur du romantisme français qui demeure aujourd’hui encore le plus joué au monde – sont non seulement très entêtants, mais ils vivifient un théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville et de ses férias.

Son besoin viscéral d’indépendance la lie pourtant à la fatalité et provoque finalement sa perte. Un parfum d’épices et de braise passe sur Carmen, un goût de passion impossible, dont on devine d’emblée qu’il se règlera par le sang.

Depuis plus d’un siècle, l’opéra français a le visage de Carmen, victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds nus, femme libre et femme moderne.

Infos pratiques

Carmen l’opéra de Georges Bizet

Samedi 8 avril 2017 à 20h00

Dimanche 9 avril à 15h00

Amphithéâtre Cité Internationale

50 quai Charles-de-Gaulle

Lyon 6e Arrondissement

Réservez vos places sur le site de la Compagnie Cala