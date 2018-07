Gagnez vos entrées pour Walibi Rhône-Alpes !

Gagnez vos entrées pour Walibi Rhône-Alpes, et venez partager des moments d’émotions en famille ou entre amis !

Gagnez vos entrées pour Walibi Rhône-Alpes

Écoutez Impact FM du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 pour gagner vos entrées pour Walibi Rhône-Alpes.

Walibi Rhône-Alpes

Situé à moins d’une heure de Lyon, Walibi Rhône-Alpes est le seul grand parc d’attractions de la région Rhône-Alpes. Dans un cadre naturel sur la commune des Avenières en Isère le parc d’attraction Walibi s’étend sur une superficie de 35 hectares proposant 31 attractions et spectacles.

Manèges avec sensations fortes dans l’eau et dans les airs pour les plus grands, et pour les jeunes enfants des voyages en nacelle, en petit train, à dos de cheval en bois, un spectacle d’otaries, et une petite ferme pour caresser les chèvres.

Les enfants découvriront également un Parc aquatique de 13 000 m2, avec des toboggans, des cascades, des chutes d’eau et la Radja River qui offre les sensations du rafting.

Nouvelle zone Festival City la ville de toutes les fêtes

Pour la saison 2018 le parc a créé une nouvelle zone “ Festival City “ proposant 3 nouvelles attractions !

Laissez vous porter par l’univers de “ Festival City ” avec ses festivités, ses couleurs et ses musiques entraînantes.

Découvrez les nouvelles attractions :

Hurricane est la nouvelle attraction qui décoiffe !

Si vous ne craignez pas le vide et que vous avez le coeur bien accroché, l’attraction Hurricane est faite pour vous!

Les 32 passagers à bord de ce ventilateur géant seront assis sur une balançoire à 49, 7 de haut pour 2 minutes de sensations fortes et de fous rires.

Walibi dispose maintenant de la première attraction de ce genre installée dans un parc d’attractions français.

Balloon Race est une attraction qui va vous embarquer dans un univers haut en couleur à 2,5 mètres de haut.

Dock’N Roll, est l’attraction favorite des matelots ! Embarquez pour 2 minutes de sensations à bord du bateau Dock’N Roll situé au bord du lac. Il faudra bien vous accrocher car vous allez affronter des vagues en avant et en arrière !

Infos Utiles

Walibi Rhône-Alpes

1380 Route de Corneille

38630 Les Avenières-Veyrins-Thuellin

Liens Utiles

Site internet : www.walibi.fr

Page Facebook : www.facebook.com/walibirhonealpes

Compte Twitter : twitter.com/WalibiRA

