Gagnez des places pour le spectacle The Illusionists à Lyon

Gagnez des places pour le spectacle The Illusionists à la Halle Tony Garnier de Lyon. Sept des plus grands magiciens du monde se réunissent sur scène pour vous offrir un show exceptionnel à l’américaine.

Gagnez des places pour le spectacle The Illusionists

Pour aller voir le spectacle The Illusionists à la Halle Tony Garnier de Lyon, c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 20 au vendredi 24 février 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez le mot impact + prénom + numéro de téléphone par sms au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

The Illusionists : la nouvelle génération de magiciens

The Illusionists c’est le nouveau spectacle de magie qui bat tous les records au box office. Ce show a littéralement révolutionné l’univers de la magie. Réunissant 7 des plus grands magiciens du monde, la promesse est de taille ! Au programme : des numéros époustouflants, une mise en scène à couper le souffle, un suspense insoutenable : le tout donne un spectacle grandiose ! Enzo, la star montante des magiciens français et spécialiste de la grande illusion a été invité à participer à la tournée européenne. De quoi déclencher l’émerveillement et la stupeur du public lyonnais…

Infos pratiques

The Illusionists

Halle Tony Garnier

20 Place docteurs Charles et Christophe Mérieux

69007 Lyon

Réservez vos places sur les derniers couchés

Le site officiel du spectacle The illusionists

Bande annonce du spectacle The illusionists

Partager cet article LinkedIn 0

[/vc_column][/vc_row]