Gagnez des places pour le spectacle de Véronic Dicaire à Lyon

Gagnez des places pour aller voir le spectacle « Voices » de Véronic Dicaire à la Halle Tony Garnier de Lyon le jeudi 9 mars 2017 à 20h. Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, Véronic Dicaire revient nous enchanter avec « Voices »…

Comment gagner des places pour le spectacle de Véronic Dicaire

Pour aller voir le spectacle « Voices » de Véronic Dicaire à la Halle Tony Garnier de Lyon, c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez par sms impact + votre prénom + votre numéro de téléphone au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

Véronic Dicaire : un talent exceptionnel

Talent exceptionnel, fraîcheur et persévérance : voilà en résumé Véronic DiCaire. Après reçu en 2014 le prix du meilleur spectacle de chanson et celui de la meilleure imitatrice, Véronic Dicaire vient incarner corps et âme les plus grandes voix du paysage musical français et international. Ce sont plus de 50 voix, qu’elle restitue à la perfection, de Madonna à Lady Gaga, en passant par Céline Dion, Amy Winehouse, Rihanna ou Vanessa Paradis… D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante. On est bluffé par sa tessiture sans limites et la justesse de ses imitations. Véronic DiCaire est unique, et tellement inimitable, qu’elle vous laissera sans voix…

Infos pratiques

« Voices » de Véronic Dicaire

Jeudi 9 mars 2017 à 20h

Halle Tony Garnier

20 Place docteurs Charles et Christophe Mérieux

69007 Lyon

