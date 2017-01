En ce début d’année 2017, Impact FM vous offre des places pour la revue cabaret Divines Fantaisies avec la Compagnie Cala, Théâtre musical de Lyon.

La revue cabaret Divines Fantaisies

Divines Fantaisies, c’est une revue de cabaret qui vous étonnera avec un cocktail étonnant de chant et de danse ! Des voix exceptionnelles qui sauront vous subjuguer… Un tourbillon de plumes de strass et de paillettes… Un spectacle unique, féerique et prestigieux… Créée en 2001, la revue « Divines Fantaisies » est incontestablement l’un des spectacles les plus en vogue actuellement. Son répertoire, résolument moderne, conserve néanmoins les tableaux traditionnels qui font le succès des meilleures revues internationales.

A noter, les participations exceptionnelles du magicien et mentaliste Dorian Maknamara, et du musicien comique Franck des Harmony’Swing.

Divines Fantaisies à la bourse du travail de Lyon

La Compagnie Cala, Théâtre musical de Lyon, vous donne rendez-vous le dimanche 8 janvier 2017 à 16h à la bourse du travail de Lyon pour aller voir la Revue Cabaret Divines Fantaisies.

Gagnez des places pour la revue cabaret Divines fantaisies

Pour gagner des places pour la revue cabaret Divines Fantaisies à la bourse du travail de Lyon, écoutez Impact FM du lundi 2 janvier 2017 au vendredi 6 janvier entre 09h et 10h et jouez avec Raphaël pour gagner des invitations.

Infos pratiques

Divines Fantaisies

dimanche 8 janvier 2017 à 16h

Bourse du travail

205, Place Guichard

69003 Lyon

Réserver vos places sur le site de la compagnie cala