Gagnez des places pour le concert Tribute to the King à Lyon

Gagnez des places pour aller voir le concert de Jazz/Rock en hommage à Elvis Presley “Tribute to the king”. Le show se jouera à la bourse du travail de Lyon, le dimanche 12 février 2017 à 16h.

Gagnez des places pour le concert Tribute to the King

Pour aller voir le concert Tribute to the King à la bourse du travail écoutez Impact FM du lundi 6 février au vendredi 10 février 2017 entre 8h et 9h et jouez avec Thibeault Lecoeur pour gagner vos invitations pour 2 personnes.

Tribute to the king : le show en hommage à Elvis Presley

Tribute to the king c’est un concert live qui nous invite à découvrir ou redécouvrir les chansons les plus célèbres du King : Elvis Presley.

À travers les rétrospectives de son plus grand fan Lyonnais, Frédéric Douki un jeune garçon de 11 ans, ce show nous invite à revivre tous les morceaux qui ont fait le succès de la légende : de That’s alright Mama des débuts jusqu’à My way des dernières tournées, en passant par Don’t be cruel… mais sans oublier Love me tender, et puis les indispensables Hound dog et Suspicious minds… Plus de 60 ans de carrière retracée avec un orchestre d’exception, un hommage poignant d’émotion et de sincérité !

Infos pratiques

Tribute to the king

Compagnie Cala Théâtre musicale de Lyon

Dimanche 12 février 2017 à 16h

Bourse du travail

205, Place Guichard

69003 Lyon

Réservez vos places sur le site de la Compagnie Cala