Gagnez des places pour le concert d’Art Garfunkel à Lyon

Gagnez des places pour le concert d’Art Garfunkel à l’amphithéâtre de la cité internationale de Lyon le lundi 20 février 2017. Retrouvez le chanteur américain du célèbre duo Simon & Garfunkel.

Comment gagner des places pour le concert d’Art Garfunkel

Pour aller voir le concert d’Art Garfunkel à l’amphithéâtre de la cité internationale de Lyon, c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 13 au vendredi 17 février 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez par sms impact + votre prénom + votre numéro de téléphone au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

Art Garfunkel en solo

Art Garfunkel a été remarqué grâce aux albums à succès du duo qu’il a formé avec son ami et partenaire de scène, Paul Simon. Ensemble, ils composèrent des titres devenus légendaires, tels que « Mrs Robinson », « The Sound of Silence » ou encore « Scarborough Fair ».

Après leur séparation en 1970, Art Garfunkel commence sa carrière solo et se classe en Top 10 des charts avec le single All I Know, issu de l’album « Angel Clare ». L’artiste n’a cessé d’enchaîner les succès avec des albums tous très réussis. Décrit comme « une magnifique voix de ténor » par le New York Times, c’est l’occasion de profiter d’un concert d’exception !

Infos pratiques

Art Garfunkel

Lundi 20 février 2017 à 20h00

Amphithéâtre cité internationale de Lyon

10 Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

Réservez vos places sur eldorado.fr