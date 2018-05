Gagnez vos places pour l’avant-première de TAD et le Secret du Roi Midas

Tad et le Secret du Roi Midas, le nouvel opus de la saga de Tad l’explorateur, sortira en avant-première le dimanche 13 mai 2018 au CGR Lyon-Brignais. Gagnez vos places pour cette séance exceptionnelle grâce à Impact FM.

Dès ce lundi, écoutez Impact FM jusqu’au 11 Mai 2018 pour gagnez vos places pour l’avant-première de Tad et le Secret du Roi Midas au CGR Lyon-Brignais

Vous remporterez 2 places pour Tad et le Secret du Roi Midas en avant-première au CGR Lyon-Brignais, le tout nouveau film d’animation où l’on retrouve l’explorateur Tad Jones dans de nouvelles aventures.

Tad et le Secret du Roi Midas

Dans ce nouvel opus, Tad l’explorateur et son amie la charmante archéologue Sara vont tenter de retrouver les anneaux du collier du Roi Midas. Selon la légende, ce collier permet à son détenteur de transformer tout ce qu’il touche en or. Mais le cruel Jack Rackham et ses complices volent le joyau et kidnappent Sara.

Tad se lance alors dans une grande aventure pour retrouver Sara et le trésor, en compagnie de ses fidèles amis la Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff.

Infos utiles

Tad et le Secret du Roi Midas de David Alonso et Enrique Gato

Avant première le dimanche 13 mai 2018 à 11h00 au CGR Lyon-Brignais

ZI Nord les Vallières Rue de l’Industrie,

69530 Brignais

