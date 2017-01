Gagnez des places pour Âge Tendre et têtes de bois à Lyon

Gagnez des places pour Âge Tendre et têtes de bois à la Halle Tony Garnier de Lyon le 27 janvier 2017 à 15h ou 20h. À l’occasion de son 10ème anniversaire, Âge Tendre revient avec un spectacle unique et grandiose.

Comment gagner des places pour le spectacle Âge Tendre à Lyon

Pour aller voir la tournée Âge Tendre à la Halle Tony Garnier de Lyon, c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez par sms impact + votre prénom + votre numéro de téléphone au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

Âge Tendre : 10 ans et pas une ride

Irremplaçable, Âge Tendre c’est le spectacle qui regroupe de nombreuses stars, des années yéyés jusqu’aux années disco. Avec plus de 4 millions de spectateurs depuis 2006, la recette fonctionne toujours aussi bien : 7 musiciens sous la direction de Guy Matteoni, plus de 10 artistes vous feront revivre toutes vos mélodies les plus inoubliables. Cette année c’est Cyril Féraud qui se charge de l’animation des concerts donc accrochez-vous, le navire commence sa traversée.

Les nouvelles têtes d’Âge Tendre

On retrouve bien évidemment cette année, nos habituées de la tournée d’Âge Tendre : Sheila, Christian Delagrange, Michel Hamon, Isabelle Aubret et Pascal Danel. Les 10 ans de la tournée d’Âge Tendre ça se fête, Christophe Dechavanne et Coyote live ont donc préparé une belle surprise avec pour la première fois, la présence de : Gérard Lenorman, Hugues Aufray, les Rubettes (feat Alan Williams), Linda de Suza et enfin Au Bonheur des Dames…

Âge Tendre le coffret des 10 ans

À l’occasion des 10 ans de la tournée, « Age tendre et tête de bois » a sorti le 4 novembre 2016 un coffret de 5 CD, réunissant 90 tubes qui ont marqué la tournée. Tous les artistes qui ont fait le succès d’Âge Tendre ont donc mis la main à la pâte pour vous confectionner ce coffret inédit!

Infos pratiques

Âge Tendre le 27 janvier 2017

1ére séance : 15h00

2éme séance : 20h00

Halle Tony Garnier

20 Place docteurs Charles et Christophe Mérieux

69007 Lyon

