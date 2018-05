Gagnez votre Panier-repas Recette et Cabas

Recettes et Cabas, c’est des paniers-repas savoureux livrés chaque semaine ! Gagnez votre panier-repas Recettes et Cabas grâce à Impact FM !

Gagnez votre panier-repas Recettes et Cabas

Écoutez Impact FM du 28 mai au 1er juin 2018 pour gagner votre panier-repas Recette et Cabas d’une valeur de 55€.

Votre panier repas Recettes et Cabas

Finis le casse-tête du manque d’idées et la corvée des courses ! Recettes et Cabas facilite votre quotidien grâce à ses repas en kit.

Votre cabas hebdomadaire contient 3 à 5 recettes et les ingrédients correspondant au menu de la semaine : des légumes de saison sélectionnés en circuit court, de la viande et du poisson de premier choix, de la crémerie, des produits d’épicerie… le tout dosé en juste quantité pour vos recettes, et un assortiment de fruits.

Les recettes sont affichées sur plusieurs semaines sur le site recettesetcabas.com

Vous remporterez votre panier-repas Recette et Cabas que vous pourrez moduler selon vos envies à partir des menus variés et équilibrés proposés par Recettes et Cabas.

Recettes et Cabas, vos paniers-repas personnalisables

Depuis 2011, Recettes et Cabas vous propose des paniers-repas en kit que vous pouvez commander très facilement en suivant quelques étapes.

Vous commandez votre Cabas Tradi ou Végébio (avant le jeudi minuit pour être livré la semaine suivante)

Vous modulez vos menus selon vos envies : Vous pouvez commander 3 recettes minimum, 5 recettes maximum. (Recettes à base de viande, de poisson, végétariennes, protéinées ou Simplissime et selon le nombre de personnes (2-4-6)

Les recettes sont variées, équilibrées et faciles à réaliser et changent toutes les semaines

Plus de gaspillage, les ingrédients sont pré-dosés en juste quantités pour cuisiner chaque repas en 30/40 minutes

Les produits sont de saison, ultra-frais et non transformés, issus d’une agriculture raisonnée (90% française si possible locale) et 100 % Bio si vous choisissez le cabas Végébio

Votre cabas peut être livré dans un point relais, à domicile ou en entreprise.

Avec vos ingrédients, vous recevez un livret recettes simple et détaillé par étapes pour accompagner aussi bien les débutants que les experts en cuisine, avec les recettes traduites en version Thermomix si vous en avez un.

Pas d’abonnement obligatoire, vous commandez à la semaine, lorsque les menus vous plaisent.

