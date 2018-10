Gagnez le nouvel album de Vincent Niclo

Ecoutez Impact FM du lundi 1er au vendredi 5 Octobre et gagnez « Tango » le nouvel album de Vincent Niclo.

2 ans après la sortie de « 5.O », son dernier album entièrement réalisé et composé de titres inédits par Pascal Obispo et après une tournée à guichets fermés dans toute la France, VINCENT NICLO revient à ses premières amours avec un album concept « Tango » dans lequel il fait la part belle à l’esthétisme et à la puissance vocale. Avec cet album, le chanteur a souhaité célébrer le Tango en reprenant les grands standards internationaux de ce genre musical, mais aussi en interprétant des titres spécialement composés pour lui par des équipes de jeunes auteurs compositeurs du moment.

Pour ce nouvel opus résolument moderne, il a confié la réalisation des chansons aux « Skydancers » un groupe de musiciens électro qui ont collaboré avec de nombreux artistes de la nouvelle génération.

Le 1er single « MI AMOR (Libertango) » est une adaptation de la célèbre musique d’Astor Piazzolla sur laquelle le ténor met sa voix puissante au service de l’émotion dans son interprétation.

Avec plus d’un million d’albums vendus en 5 ans, VINCENT NICLO est devenu un artiste incontournable du paysage musical français.

Sa voix puissante et son répertoire musical éclectique lui ont permis de révéler ses multiples talents et de collaborer ces dernières années avec les plus grands (Céline Dion, Placido Domingo, Michel Legrand, Michael Buble, Paul Anka, Charles Aznavour, Serge Lama…)

