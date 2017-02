Gagnez des places pour le spectacle CirkaCuba à Lyon

Gagnez des places pour aller voir le spectacle CirkaCuba à la Halle Tony Garnier de Lyon le jeudi 26 janvier 2017 à 20h. Le Cirque Phénix revient avec un tout nouveau show exceptionnel aux influences cubaines !

Comment gagner des places pour le spectacle CirkaCuba

Pour aller voir le spectacle CirkaCuba à la Halle Tony Garnier de Lyon, c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez le mot impact + prénom + numéro de téléphone par sms au 7 11 12 (0,50 € + prix d’un sms).

CirkaCuba : la dernière production du Cirque Phénix

CirkaCuba c’est la nouvelle super production du Cirque Phénix. Ce spectacle familial et moderne vous plonge dans une ambiance digne des clubs de salsa de La Havane! Des décors chaleureux inspirés de la richesse culturelle et traditionnelle cubaine. Cinquante artistes, douze numéros de cirque à couper le souffle rythment le spectacle. Acrobates, voltigeurs, porteurs, danseurs, chanteurs, musiciens et bien d’autres vous émerveilleront au fil d’un programme riche et sensationnel : balançoire, bascule aérienne, barre russe, mâts chinois, portés acrobatiques, jonglerie… Et du jamais vu ! CirkaCuba c’est une invitation à la joie, un croisement de la musique, de la danse, du chant et du cirque. C’est un ensemble moderne et ouvert au monde, une invitation à célébrer l’ouverture de cette île richissime aux yeux du monde.

Infos pratiques

CirkaCuba

Jeudi 26 Janvier 2017 à 20h

Halle Tony Garnier

20 Place docteurs Charles et Christophe Mérieux

69007 Lyon

Le site officiel du Cirque Phenix

Réserver vos places sur eldorado.fr