Gagnez des places pour Le Prince de Madrid à Lyon

Gagnez des places pour aller voir “Le Prince de Madrid”, une opérette de Francis Lopez sur un livret de Raymond Vinci. L’opérette se jouera à la bourse du travail de Lyon le samedi 11 mars à 17h et dimanche 12 mars à 15h.

Comment gagner des places pour le spectacle “Le Prince de Madrid”

Pour aller voir “Le Prince de Madrid” de Francis Lopez sur les planches de la bourse du travail à Lyon c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 6 au vendredi 10 mars 2017 entre 8h et 9h, jouez avec Thibeault Lecoeur pour gagner vos invitations pour 2 personnes.

L’opérette « Le Prince de Madrid »

« Le prince de Madrid » c’est une opérette aux mille rebondissements qui met en scène une période heureuse de la vie du peintre Francisco Goya et du fameux matador Costillares. Composé de deux actes, l’opérette nous porte à travers un amour impossible (ou presque) vecu par le peintre Goya et La jolie Florecita. Le tout formant une succession de tableaux évocateurs, où la danse et les airs à succès comme Espana, Torero, La Feria, Toi mon seul amour et le Prince de Madrid s’enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. Au programme : Musique de Francis Lopez ; arrangements musicaux de Paul Bonneau ; lyrics des Jacques Plante ; mise en scène de Marcel Lamy ; chorégraphie de Pilar de Oro et Alfredo Gil ; maquette des décors et costumes de Emilio Burgos.

Infos pratiques

Le Prince de Madrid

Compagnie Cala Théâtre musicale de Lyon

Samedi 11 mars à 17h et dimanche 12 mars 2017 à 15h

Bourse du travail

205, Place Guichard

69003 Lyon

Réservez vos places sur le site de la Compagnie Cala