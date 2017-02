Gagnez le coffret de 3 CD “Chanteurs de charme”

À l’occasion de la Saint-Valentin, Impact FM vous offre son coffret de 3 CD « Chanteurs de charme ». Découvrez le triple best of des 3 idoles : Herbert Léonard, Christian Delagrange, David Alexandre Winter.

Gagnez le coffret 3CD “Chanteurs de charme”

Pour gagner le coffret 3CD “Chanteurs de charme”, écoutez Impact FM du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 entre 8h et 9h et jouez avec Thibeault Lecoeur pour gagner votre triple best of.

Chanteurs de charme: le triple best of

“Chanteurs de charme” c’est le triple best of de tous les plus grands succès de Herbert Léonard, Christian Delagrange, David Alexandre Winter.