Gagnez votre Ballotin de Chocolat sur Impact FM

Ecoutez Impact FM du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2017 et gagnez votre ballotin de chocolat 250 grammes chez la maison HIRIART.

L’avis du Petit Futé sur MAISON HIRIART

Qui ne connaît Hiriart n’est pas lyonnais ! Philippe Hiriart, Meilleur Ouvrier de France 2011 catégorie glacier, est un homme de goût, passionné par un métier qu’il aime transmettre et partager. Ce véritable ambassadeur de l’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes compte parmi les artistes du goût et sa maison du quartier de la Part-Dieu fait partie des adresses incontournables pour tous les gourmands de Lyon et d’ailleurs. Pousser la porte de la Maison Hiriart, c’est entrer dans un univers à part où l’imagination d’un de nos meilleurs artisans, glacier, pâtissier, chocolatier et boulanger, repousse les limites de notre gourmandise. Goût et passion, deux qualités que l’on retrouve dans toutes les créations gourmandes de Philippe Hiriart, compositeur, interprète et chef d’orchestre qui aime marier les saveurs afin d’obtenir des harmonies parfaites. Chaque visite est l’occasion d’un nouvel orgasme gustatif, d’ailleurs un des gâteaux de la maison se nomme l’Orgasme (mousse chocolat au lait 42 %, crumble noisettes du Piémont, biscuit joconde, dacquoise chocolat, compotée de clémentines corses). Au quotidien, il y a toutes les variétés de pain, dont les spéciaux aux céréales, les délicieuses viennoiseries, le snacking à midi (quiches et sandwichs) dans le même esprit de qualité, mais encore de merveilleuses tartes aux fruits, la cave à chocolats qu’il faut dévaliser, le frigo à sorbets et glaces (voir notre rubrique Glacier) contenant tous les trésors d’un MOF et, comble du bonheur, les gâteaux avec, en tête, le Paul Bert (mousse chocolat noir 70 %, craquant praliné, biscuit amande joconde, glaçage chocolat noir) noir et craquant. Et le plaisir ne s’arrête pas là : entremets, entremets glacés, bûches, sans oublier les petits fours, les marrons glacés, les macarons… et les moulages tout en chocolat de Pâques avec des séries limitées. Tout cela présenté et servi par une équipe souriante, l’adorable madame Hiriart en tête. Plaisirs garantis à la Maison Hiriart.

