Gagnez votre séjour au Futuroscope

Gagnez un séjour pour 4 personnes au Futuroscope, d’une valeur de 400€. Profitez de deux jours exceptionnels à bord des plus belles attractions du monde !

Pour gagner votre séjour pour 2 adultes et 2 enfants au Futuroscope, il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018. Rendez-vous avec Thibeault Lecoeur entre 8h et 9h et tentez de remporter votre séjour pour partir en famille au Futuroscope !

Votre séjour au Futuroscope

Votre séjour au Futuroscope valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 16 ans inclus) comprend : l’entrée au Parc Futuroscope pendant 2 jours consécutifs, l’accès à l’aquaféerie nocturne, 1 nuit à hôtel du Futuroscope en chambre quadruple, les petits déjeuners et les frais de dossier. Il ne comprend pas : l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, de restauration additionnelle, les dépenses personnelles et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors du séjour (0,70 à 1,30 euros, selon l’hôtel, par nuit et par personne de 18 ans et +). Votre séjour d’une valeur de 400 euros est remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables jusqu’aux 31 décembre 2018. Les Futurochèques vous laissent ainsi toute la liberté pour décider de changer d’hôtel et de modifier certaines prestations sous réserve de disponibilité et dans la limite des 400 €. Vos Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc.

Les nouveautés du Futuroscope en 2018

Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futurosocpe avec plus de 25 expériences à partager ! En 2018, les pieds dans le vide, planez autour du monde dans l’extraordinaire voyage, élue meilleure attraction européenne. Nouveau, explorez l’espace en compagnie de Thomas Pesquet, le plus jeune astronaute de l’Agence spatiale européenne et à partir d’avril avec Sébastien Loeb Racing Xperience, expérimentez la conduite sportive grâce à votre casuqe de réalité virtuelle !

Le Futuroscope

Le Futuroscope c’est un parc d’attraction familiale qui propose chaque année de nouvelles attractions originales pour satisfaire les plus nombreux. Depuis maintenant 30 ans, le parc ne cesse de faire découvrir à ses visiteurs de nouvelles expériences sensationnelles toujours à la pointe de la technologie. Au programme : images géantes, attractions à sensations, parcours interactifs, spectacles vivants… Récompensé à de nombreuses reprises, ce parc d’attraction est réputé comme l’un des meilleurs de l’hexagone !

Infos pratiques

Le Futuroscope

Avenue René Monory

86360 Chasseneuil-du-Poitou

Le site du Futuroscope

www.futuroscope.com

La page Facebook du Futuroscope

facebook.com/Futuroscope

Suivez le Futuroscope sur Twitter

twitter.com/futuroscope



Sébastien Loeb Racing Xperience la nouvelle attraction du Futuroscope

