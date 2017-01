Gagner des places pour Sylvie Vartan et Isabelle Mergault à Lyon

Gagner des places pour le spectacle « Ne me regardez pas comme ça » avec Sylvie Vartan et Isabelle Mergault à la bourse du travail de Lyon, le mardi 17 janvier 2017 à 20h00. Ce duo complètement inédit nous emporte à travers une comédie aussi drôle qu’émouvante, rires et moments insolites sont au programme…

Comment gagner des places pour le spectacle « Ne me regardez pas comme ça » à Lyon

Pour aller voir Sylvie Vartan et Isabelle Mergault sur les planches de la bourse du travail à Lyon c’est très simple : il vous suffit d’écouter Impact FM du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017. Quand l’animateur vous invitera à jouer pour tenter votre chance, envoyez le mot impact + votre prénom + votre numéro de téléphone par sms au 7 11 12 (0,50€ + prix d’un sms)

Sylvie Vartan et Isabelle Mergault : « Ne me regardez pas comme ça »

Le nouveau duo est un réel coup de cœur théâtral, tout y est : mise en scène, décor, gags et moments cultes… Sylvie Vartan interprète Victoire Carlotta, une ancienne star de cinéma ruinée qui décide d’écrire ses mémoires. Le quiproquo s’installe puisque son éditeur lui envoie Marcelle, un auteur de livre de cuisine à succès, à la place du véritable Marcel. Au fil des rencontres une réelle complicité de se crée entre les deux femmes mais Victoria arrivera-t-elle à retrouver la mémoire ? Va-t-elle dévoiler son vrai visage ? La réponse mardi 17 janvier à Lyon.

Sylvie Vartan et Isabelle Mergault : un duo improbable

La grande icône de la chanson française Sylvain Vartan revient sur les planches de théâtre pour la deuxième fois, mais cette fois-ci accompagnée d’Isabelle Mergault. Ce duo est un réel coup de foudre amical puisque les deux femmes sont comme des poissons dans l’eau, aussi à l’aise sur scène qu’en dehors. Cette rencontre improbable donne lieu à de nombreux fous rires et moments insolites, on en redemande ! En tournée depuis plus de 6 mois, c’est à Lyon que les deux femmes vous donnent rendez-vous pour un pur moment de plaisir.

Pour réserver vos places, rendez-vous sur eldorado.fr