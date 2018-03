Foire de Lyon 2018

Gagnez vos places pour la Foire de Lyon 2018

Vous souhaitez gagner des entrées pour assister à la Foire de Lyon 2018 ?

C’est très simple, écoutez Impact FM le lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne.

La Foire de Lyon 2018 se déroulera du 23 mars au 02 avril 2018 à Eurexpo tous les jours de 10h à 20h non-stop. Deux journées auront des fermetures plus tardives. Appelé Nocturnes, ces jours seront le mardi 27 et vendredi 30 mars jusqu’à 22h.

Deux journées spéciales seront gratuites pour les hommes et les femmes : le 23 mars pour les hommes et le 27 mars pour les femmes.

Le thème de la Foire de Lyon 2018

Le thème de la Foire de Lyon 2018 est Londres. Une thématique que vous pourrez notamment ressentir à travers l’exposition « LONDON EDITION ». De nombreuses animations seront au programme pour apporter un côté festif à cette foire : des jeux, des expositions, des concerts et autres spectacles, des ateliers de cuisine et d’esthétique…

Parmi elles, le Village des loisirs, Innova’Lyon le village des start’up innovantes du 23 au 25 mars, Salon Baby du 24 au 25 mars. De nombreux ateliers mode forme beauté, Danse avec la Foire, Incroyablement Lyon, casting de The Voice, concerts pop-rock lors des nocturnes (avec Les Fortune Tellers et U2 projects), animations du village civique.

La foire de Lyon 2018 sera composée de 2 univers avec un total de 1000 boutiques.

D’un côté, La Maison avec la plus grande offre de la région pour concrétiser vos projets, et de l’autre, le shopping avec de la gastronomie, des tendances et de l’évasion.

Les tarifs de la Foire de Lyon 2018

Informations pratiques

Date et horaires :

Du vendredi 23 mars au lundi 2 avril

Tous les jours de 10h à 20h NON STOP

Nocturnes mardi 27 et vendredi 30 mars jusqu’à 22h

Tarifs billetterie :

E-billet : 6 €

Plein Tarif sur place : 7,50 €

Etudiants & scolaires de 12 à 18 ans : 5 €

Tarif préférentiel TCL : 5€ sur présentation du titre de transport en cours de validité

Tarif préférentiel Pathé : 5€ sur présentation de votre carte

Enfants jusqu’à 11 ans : Gratuit

Nouveauté : Entrée gratuite à partir de 18h sauf les soirs de nocturne (27 et 30 mars)

Journées spéciales :

Gratuit pour les hommes le 23 mars

Gratuit pour les femmes le 27 mars

Accès et transports

Métro D vers Vénissieux arrêt Grange Blanche puis Tram T5 Grange-Blanche direction Eurexpo

Métro A vers Vaulx en Velin la Soie puis Bus 100 Vaulx en Velin direction Eurexpo

Site officiel Foire de Lyon : foiredelyon.com/fr