“La Ch’tite Famille” en avant première au cinéma CGR Brignais

Gagnez vos places pour voir en avant-première “La Ch’tite Famille” en présence de Dany Boon le mercredi 24 janvier à 20h au cinéma CGR Lyon Brignais.

Gagnez vos places pour La Ch’tite Famille

Vous souhaitez gagner des places pour assister à l’avant-première de la comédie “La Ch’tite Famille” ? C’est très simple, écoutez Impact FM du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne.

L’avant-première en présence de Dany Boon

En plus de voir cette comédie avant tout le monde, vous aurez l’immense chance de rencontrer Dany Boon et l’équipe du film lors de cette avant-première mercredi 24 janvier à 20h au cinéma CGR Lyon Brignais.

Un casting de rêve pour La Ch’tite Famille

La comédie “La Ch’tite Famille” réalisée par Dany Boon qui sortira le 28 février 2018 au cinéma rassemble un casting de rêve : Dany Boon, Pierre Richard, Line Renaud, François Berléand, Guy Lecluyse, Laurence Arné et Valérie Bonneton

L’histoire du film

Le film raconte l’histoire d’un couple d’artistes, Valentin D. et sa compagne Constance B. architectes designers qui préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Cependant, Valentin a dû secrètement mentir sur ses origines de Ch’tis et sur son statut social, un salarié aux revenus modeste pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien. Lors du jour j du vernissage, sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo et le choc est violent entre les deux mondes.

Pour couronner le tout, Valentin, suite à un accident, va perdre l’usage de sa mémoire et se retrouve 20 ans en arrière avec son côté plus ch’ti que jamais …

Infos pratiques

La Ch’tite Famille en avant première

mercredi 24 janvier à 20h00

Cinéma CGR Brignais

ZI Nord les Vallières Rue de l’Industrie

69530 Brignais

Le site du CGR Brignais www.cgrcinemas.fr/brignais